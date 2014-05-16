重温稿-台湾货币市场：一周拆款利率高位走扬，资金分配不均

* 龙头银行缺钱，一周拆款利率高位走扬

* 累积准备负数扩大，因应下周周转金分配不均

* 金融债交割令RP成交流量增

记者 董永年

路透台北5月15日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。受龙头银行自昨日起拆入市场多余资金影响，整体资金池水位不若上周宽裕，一周拆款利率高位走扬。在累积准备部位负数持续扩大下，业者开始因应下周周转金可能出现分配不均的对策。

交易商表示，龙头银行原本应该因应月底的税款入库而开出较大负数，不过昨日却反向拆入，原因尚不清楚，预料要到下周才会改善。

资金调度人士指出，由于累积准备部位负数持续扩大，下周银行间周转金可能会分配不均，必须提前因应月底的回补压力。

“若是我们的主力银行资金不足，就会影响到分配。〞一大型票券商资金调度人士称。

也有市场人士指出，虽然月底缴税会影响资金分配造成短率波动，但幅度应该不大，判断与上月底的情形相去不远。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，上日则在0.380-0.440%。

**短票发行增加**

短票市场方面，票券商交易员表示，今日发票量较昨日增加，但市场整体资金宽松依旧，因此短票成交利率几无变化。

一大型票券商交易员指出，银行间资金分配不均，但整体资金池相当充裕，在央行冲销态度没有变化的环境下，月底纵有缴税因素干扰，但还是无碍于资金调度。

“我们会关注月底缴税时法人的资金配置，我想供应仍充足。〞一票券商交易员说。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.58-0.59%，同上日。投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也同上日。

台湾央行周四共发行3,328亿台币存单。与今日存单到期金额3,330亿相较，存单发行余额减2亿台币。 周五央行存单到期金额为3,583亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负24亿台币，累计超额准备为负482亿台币、加计前期1%的超额准备为185亿台币。

**金融债交割令成交流量增**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致持稳区间。交易商指出，今日受到金融债交割影响，资金较少，债券附买回市场成交流量大增。但证券商也说，银行能补上缺口，RP利率大致在区间不变。

今日有富邦银行金融债交割100亿台币，有不少大型寿险为买方，为因应交割，寿险也提前解约、或赎回基金因应。

交易员表示，上日的公债交割，今日金融债交割，都使得市场重要的资金供应者--投信续调回资金，日前浮滥的景况不复见。

“市场的流量大一点，我常常是左进右出，需要调度一下，”一大型证券商交易员表示。

而交易员也说，虽然投信调回资金，但银行端的资金仍然充裕，支应债券附买回市场的资金缺口，令利率能够大致持平不变。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均与上日相同；银行的承做利率大都成交在区间偏高水位。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.52-0.55%，上日在50-55%，区间低位上移；极短天期公司债利率仍同上日则在0.46-0.48%。