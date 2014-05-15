《汇市简讯》新西兰元/美元受阻于0.8700前卖盘

1009GMT

* 欧洲盘初新西兰元/美元受阻于0.8700之前的卖盘，使涨势止于八日高点0.8695

* 上方阻力为0.8710，这是0.8779-0.8604的61.8%费波那奇回档位

* 亚洲低点0.8653、周三伦敦早盘低点0.8643为支撑水准

* 美国4月通胀数据将于1230GMT出炉，预估CPI上涨0.3%，核心CPI预估涨0.1%

* 美国初请失业金人数亦将在1230GMT公布，预料将为32.0万人

* 美国3月国际资本流动、4月工业生产、5月费城联邦储备银行调查及美联储主席叶伦谈话亦将在今日稍晚登场(完)

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