更新版 1-中国金融：3月末银行不良贷款率升至1.04%，未来料继续温和上行

* 中国3月末商业银行不良贷款率升至1.04%

* 银监会认为信用风险有所上升

* 专家称不良率仍将温和上行

* 地产开发贷款或带来不良率上行压力 (新增细节、评论和背景)

路透北京5月15日 - 中国银监会周四发布2014年商业银行主要监管指标情况表，一季度末不良贷款率自去年底的1.00%升至1.04%，资本充足率则自12.19%降至12.13%。分析人士预计，不良贷款率仍将温和上行。

“不良贷款余额有所增加，但不良贷款率仍保持在较低水平，...信用风险有所上升，信贷资产质量总体保持稳定。”银监会新闻稿称。

数据显示，一季度不良贷款余额6,461亿元人民币，贷款损失准备17,680亿元，拨备覆盖率273.66%，贷款拨备率2.84%。

“这是在意料之中的，反映出经济低迷时期，中小企业面临着更大的困难，还款能力会有下降。但我认为未来不会出现大面积的不良贷款，只是不良率会有温和增长。”国际金融问题专家赵庆明表示。

他并称，房地产行业开发贷款也将是推升未来不良贷款率的来源之一，“这一轮房地产下行周期可能会比之前要长，开发商跑路的现象可能还会更严重。”不过他认为，从结构上看这部分贷款占比不大，风险可控。

银监会称，一季度银行业将增量贷款和盘活的存量贷款优先用于符合国家产业政策和结构调整升级的行业和项目，一季度末银行业金融机构涉农贷款余额21.8万亿元，同比增长17.6%；用于小微企业的贷款余额18.46万亿元，同比增长18.9%。

数据并显示，流动性指标方面，3月末流动性比例46.29%，存贷比65.89%，商业银行1-3月净利润4,276亿元。

一季度银行业金融机构总资产159.5万亿元，比上年同期增长12.89%，总负债148.73万亿，比上年同期增长12.54%。

此前，中国银监会副主席阎庆民在博鳌论坛上称，因部分行业淘汰落后产能，银行业的不良贷款今年会反弹，但因已计提足够拨备，不良贷款率年末基本保持在1%左右。

中国银行业不良贷款在去年第四季度继续“双升”。银监会最新数据显示，截至2013年末商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5,921亿元。