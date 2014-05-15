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亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 18:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日上涨，出口需求畅旺

“出口优于预期。下半月的数据可能会更好，”一外资商品经纪公司的交易员称。

指标7月棕榈油合约 收高0.8%，报每吨2,627马币(林吉特)，为4月30日以来最高位。盘中价格交投于2,603-2,630马币。

总成交量在29,706口，低于均值35,000口。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示，棕榈油可能突破2,626马币阻力位，进一步涨至2,643马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 田建华/王翔琼；审校 张明钧/艾茂林)
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