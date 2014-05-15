马来西亚期市：棕榈油期货连续第四日上涨，出口需求畅旺

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
“出口优于预期。下半月的数据可能会更好，”一外资商品经纪公司的交易员称。
指标7月棕榈油合约 收高0.8%，报每吨2,627马币(林吉特)，为4月30日以来最高位。盘中价格交投于2,603-2,630马币。
总成交量在29,706口，低于均值35,000口。
路透市场分析师王涛称，技术分析显示，棕榈油可能突破2,626马币阻力位，进一步涨至2,643马币。(完)
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(编译 田建华/王翔琼；审校 张明钧/艾茂林)
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