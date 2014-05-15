路透基点：中国环球租赁离岸贷款金额降至15亿元人民币--TRLPC

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁有限公司已将三年期离岸定期贷款金额由20亿元人民币降至15亿元(2.41亿美元)。
四家牵头行兼簿记行(MLAB)为台湾银行香港分行、野村、中国信托商银及第一银行，分别承贷4亿、2.7亿、2.5亿及2亿元人民币。
华南银行国际金融业务分行(OBU)及台湾企银香港分行以主办行加入，各承贷1亿元人民币。
彰化银行香港分行、华泰银行、日盛国际商业银行及大众银行以安排行加入。除大众银行承贷3,000万元人民币之外，其余各承贷5,000万元人民币。
预定周五签约，周二举行仪式。
先前已报导，国有企业中国通用技术(集团)将为贷款提供同意协助书(letter of comfort)。
这笔子弹式贷款利率为较境外人民币三个月同业拆息(HIBOR)加码240个基点，保底利率为3.85%。
(以下均C)银行受邀分四个层级参贷：承贷3亿元人民币或更多，获牵头行头衔，综合收益为275个基点，前端费105个基点；承贷2-2.99亿元，获联合牵头行头衔，综合收益270个基点，前端费90个基点；承贷1-1.99亿元，获主办行头衔，综合收益265个基点，前端费75个基点；承贷额少于1亿元，获安排行头衔，综合收益260个基点，前端费60个基点。
资金将用于一般经营用途。
2013年11月，环球租赁从15家银行获得2.385亿美元三年期双币贷款。兆丰国际银行和摩根士丹利为牵头行。贷款分为9,000万美元和9.05亿元人民币两部分。美元贷款部分利率为较LIBOR加码370基点，人民币贷款部分较离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)加码150基点。承贷1,000万美元或8,000万元人民币的银行获得70个基点的前端费。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。