路透基点：中国环球租赁离岸贷款金额降至15亿元人民币--TRLPC

路透香港5月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁有限公司已将三年期离岸定期贷款金额由20亿元人民币降至15亿元(2.41亿美元)。

四家牵头行兼簿记行(MLAB)为台湾银行香港分行、野村、中国信托商银及第一银行，分别承贷4亿、2.7亿、2.5亿及2亿元人民币。

华南银行国际金融业务分行(OBU)及台湾企银香港分行以主办行加入，各承贷1亿元人民币。

彰化银行香港分行、华泰银行、日盛国际商业银行及大众银行以安排行加入。除大众银行承贷3,000万元人民币之外，其余各承贷5,000万元人民币。

预定周五签约，周二举行仪式。

先前已报导，国有企业中国通用技术(集团)将为贷款提供同意协助书(letter of comfort)。

这笔子弹式贷款利率为较境外人民币三个月同业拆息(HIBOR)加码240个基点，保底利率为3.85%。

(以下均C)银行受邀分四个层级参贷：承贷3亿元人民币或更多，获牵头行头衔，综合收益为275个基点，前端费105个基点；承贷2-2.99亿元，获联合牵头行头衔，综合收益270个基点，前端费90个基点；承贷1-1.99亿元，获主办行头衔，综合收益265个基点，前端费75个基点；承贷额少于1亿元，获安排行头衔，综合收益260个基点，前端费60个基点。

资金将用于一般经营用途。