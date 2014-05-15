日本首相安倍晋三呼吁重新解读和平宪法

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京5月15日 - 日本首相安倍晋三周四呼吁对日本自卫队海外作战能力的法律限制进行重审，此举暗示日本长期受制于战后和平主义宪法的安全政策可能发生重大转变。

为了缓解亚洲邻国及谨慎日本选民的担忧，安倍同时承诺日本将坚持和平道路，不会再次成为“发动战争的国家”。

安倍在为一个新闻发布会准备的发言总结中呼吁，重新解读几十年来禁止日本行使集体自卫权或向其他受攻击友国派遣部队的和平宪法。

但他表示，日本政府不会采纳民间顾问提出的建议--取消参加联合国维和行动的禁令。（完）