亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，因三日连涨后投资者获利了结

“价格上午曾测试209日圆，但在投资者看到价格将不会升穿该水准不久后卖压涌现，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。

“我认为期胶很快还会测试209日圆，因为日本GDP高于市场预期，且上调消费税的总体影响似乎有限，”Gu表示。

日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至5月10日的日本生胶库存为21,880吨，较10日前的水准增加0.05%。

上海期交所9月橡胶合约 下跌165元人民币，收报每吨14,100元。

新加坡商品交易所6月橡胶合约 下降2美分，最新报每公斤168.50美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/王翔琼；审校 田建华/王洋)