亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，因三日连涨后投资者获利了结

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
“价格上午曾测试209日圆，但在投资者看到价格将不会升穿该水准不久后卖压涌现，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。
“我认为期胶很快还会测试209日圆，因为日本GDP高于市场预期，且上调消费税的总体影响似乎有限，”Gu表示。
日本橡胶贸易协会周四公布的数据显示，截至5月10日的日本生胶库存为21,880吨，较10日前的水准增加0.05%。
上海期交所9月橡胶合约 下跌165元人民币，收报每吨14,100元。
新加坡商品交易所6月橡胶合约 下降2美分，最新报每公斤168.50美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/王翔琼；审校 田建华/王洋)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。