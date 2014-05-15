中国税收：1-4月三产和房地产税收增速“一升一降”，折射经济结构调整--新华

路透北京5月15日 - 新华社周四援引国家税务总局消息称，1-4月全国第三产业税收收入增长明显，房地产业税收增速下降，中西部产业过度集中于资源类行业的地区税收亦未摆脱负增长态势，折射出经济结构调整的趋势。

国家税务总局数据显示，1-4月扣除出口退税部分的全国税收收入完成35,946亿元人民币，同比增长9.6%；期内，出口退税规模为3,673亿元，增长7.9%。

从产业类型来看，第三产业税收收入增速达到13.2%，增速较第二产业高出7.7个百分点；二产税收占比从去年同期的47.5%逐步下降至45.7%，三产税收则从52.4%稳步提升至54.2%。

但是，前四个月房地产业税收增速下降，税收增长贡献度逐步减弱，房地产业营业税和房屋转让个人所得税分别增长6.7%和下降26.5%，增速明显低于去年同期水平。

从区域来看，1-4月中西部产业过度集中于资源类行业的地区仍未摆脱负增长态势，山西、内蒙古、黑龙江和青海税收仍然呈下降态势。而东部发达省份的税收增长普遍快于全国平均水平，天津、上海、江苏、广东分别增长13.7%、14.4%、11.6%和13.2%。

“第三产业税收‘增’，房地产业与中西部资源地区税收‘降’，折射出经济结构调整的趋势。”新华援引财政部财科所副所长白景明称，“房地产在历经前些年快速增长之后如今已进入调整期，过去粗放型、资源型的发展模式也在转变，这些都是经济向新向好的体现。”