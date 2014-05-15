国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差上涨，因需求走强和库存下降

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透新加坡5月15日 - 380-cst燃料油5月/6月价差周四连续第二日上涨，触及逾七周高位，受助于需求上涨和境内燃料油库存减少。
交易员表示，该价差走阔表明市场坚挺。
汤森路透Oil Analytics数据显示，380-cst燃料油5月/6月价差周四报每吨0.50美元，较上日上涨0.25美元。
新加坡海事及港务管理局(MPA)数字表明，该国4月船用燃料油销量为381.3万吨，是4月以来首度增长，并且是近两年高位。
交易商表示，船期为6月的380-cst船用燃料油报价，已经升至每吨较新加坡380-cst船货价格升水3美元。
“报价要好于船期为5月的船货。”一位驻新加坡的交易员说。
交易商称，4月底时，5月船期的380-cst船用燃料油价格分布区间为平价到每吨较新加坡380-cst船货价格贴水0.50-1美元。
IE Singapore周四数据显示，截至5月14日当周，新加坡境内燃料油库存下滑0.7%至七周低位1,982.1万桶(312万吨)。
Korea East-West Power在自家网站称，该公司正在寻求5万吨运至蔚山的高硫燃料油，船期为6月60-10日。此次标购将在5月19日到期。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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