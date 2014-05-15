印度央行：将采取一切必要措施来抑制卢比汇率的过度波动--总裁拉詹

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透印度SHIMLA 5月15日 - 印度央行总裁拉詹：
* 如果有必要，央行准备向市场注入流动性
* 央行不会聚焦于任何卢比汇率水准
* 经济增长、财政赤字、经常账赤字和通胀是下届政府面临的四大宏观经济挑战
* 央行与新一届政府必须共同应对宏观经济挑战
* 央行将采取一切必要措施来抑制卢比汇率的过度波动。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。