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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 19:34 BJT

印度央行：将采取一切必要措施来抑制卢比汇率的过度波动--总裁拉詹

路透印度SHIMLA 5月15日 - 印度央行总裁拉詹：

* 如果有必要，央行准备向市场注入流动性

* 央行不会聚焦于任何卢比汇率水准

* 经济增长、财政赤字、经常账赤字和通胀是下届政府面临的四大宏观经济挑战

* 央行与新一届政府必须共同应对宏观经济挑战

* 央行将采取一切必要措施来抑制卢比汇率的过度波动。(完)
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