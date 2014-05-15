印度央行：将采取一切必要措施来抑制卢比汇率的过度波动--总裁拉詹

国际油市：油价下跌，受朝鲜试射导弹和美国活跃钻机数增加影响

路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。