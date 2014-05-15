东南亚股市：泰国股市因政局动荡下跌，越南市场收低

Tisco策略师Viwat Techapoonphol表示，一些投资者认为泰国旷日持久的政治危机或在近期内得到解决，帮助缓和了市场的跌幅。

菲律宾股市 经历两天上涨后下跌，主要因国内投资方卖盘。不过海外投资者连续第三个交易日涌入该国市场，买超3.056亿披索。

交易所数据显示，新加坡股市 连涨两日，日内上涨0.4%至三周高点。马来西亚 也小幅收高，海外投资者买超约1.40亿林吉特(4,349万美元)。

印尼市场周四因假日休市，周五将重启交易。根据汤森路透数据，印尼股市是今年迄今为止亚洲表现最好的市场。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 423.04 -0.83 -0.19 +8.93 388.37

新加坡 3272.49 13.40 +0.41 +3.32 3167.43

马来西亚 1879.83 0.63 +0.03 +0.69 1866.96

泰国 1395.21 -0.82 -0.06 +7.43 1298.71

菲律宾 6849.33 -31.11 -0.45 +16.29 5889.83

越南 524.05 -5.48 -1.03 +3.85 504.63

(完)

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