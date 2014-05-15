美股业绩：沃尔玛首季获利下降5%，受冬季严寒天气拖累

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透5月15日 - 美国零售业巨臂沃尔玛 公布，季度获利下降5%，因严寒的冬季影响了在美国的可比销售。
沃尔玛称，美国店面的可比销售相对持平。该公司称美国的天气因素对同店销售的影响约为20个基点。
沃尔玛整体营收小幅升至1,149.6亿美元。
截至4月30日的第一季，归属于沃尔玛的净利降至35.9亿美元，合每股1.11美元，上年同期为37.8亿美元和每股1.14美元。(完)
(编译 王洋; 审校 张涛)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。