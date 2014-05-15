美股业绩：沃尔玛首季获利下降5%，受冬季严寒天气拖累

路透5月15日 - 美国零售业巨臂沃尔玛 公布，季度获利下降5%，因严寒的冬季影响了在美国的可比销售。

沃尔玛称，美国店面的可比销售相对持平。该公司称美国的天气因素对同店销售的影响约为20个基点。

沃尔玛整体营收小幅升至1,149.6亿美元。

截至4月30日的第一季，归属于沃尔玛的净利降至35.9亿美元，合每股1.11美元，上年同期为37.8亿美元和每股1.14美元。(完)