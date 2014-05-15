国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，因有来自电厂的季节性需求

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透新加坡/首尔5月15日 - 亚洲柴油裂解价差周四持稳，因电厂有季节性需求，以提供穆斯林斋月的空调用电。
亚洲柴油裂解价差周四从前一日的每桶17.09美元微涨至17.10美元。
根据International Enterprise周四公布的数据，5月14日止当周的新加坡陆上中质馏分油库存小降3,000桶至两周低点1,143万桶。
美国的馏分油库存也下降，EIA数据显示美国的库存下降110万桶，而预期则为增加52.9万桶。
新加坡市场有九笔柴油交易，未见航煤交易。
其中联合石化总计购入90万桶，相当于今日成交量的五成以上。
交易员表示，还不清楚联合石化大笔购入的背后原因。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 张涛)
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