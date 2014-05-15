国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，因有来自电厂的季节性需求

路透新加坡/首尔5月15日 - 亚洲柴油裂解价差周四持稳，因电厂有季节性需求，以提供穆斯林斋月的空调用电。

亚洲柴油裂解价差周四从前一日的每桶17.09美元微涨至17.10美元。

根据International Enterprise周四公布的数据，5月14日止当周的新加坡陆上中质馏分油库存小降3,000桶至两周低点1,143万桶。

美国的馏分油库存也下降，EIA数据显示美国的库存下降110万桶，而预期则为增加52.9万桶。

新加坡市场有九笔柴油交易，未见航煤交易。

其中联合石化总计购入90万桶，相当于今日成交量的五成以上。

交易员表示，还不清楚联合石化大笔购入的背后原因。(完)

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