东欧情势：美欧达成共识，若乌克兰选举受干扰将对俄实施行业制裁

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透伦敦5月15日 - 一位美国高级官员表示，美国与欧洲盟国已达成广泛共识，若莫斯科破坏本月稍晚的乌克兰选举，则将面临行业制裁。
美国国务卿克里向一些主要欧盟国家外长简述了美国在对俄行业制裁方面的想法。制裁将覆盖包括矿业和天然气在内的俄罗斯最大行业。
“所有的部长，以克里为首，都强调绝对有必要确保5月25日整个乌克兰进行自由、公正的选举，包括东部地区在内，”美国国务院的一名高级官员在伦敦表示。
“会议达成了广泛的共识，如果选举遭到破坏且莫斯科在背后插手，那么我们需要施加行业制裁，”该官员说，“在这点上没有异议。”(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。