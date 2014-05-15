国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌四日，汽油裂解价差骤降6%

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透新加坡5月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第四天下跌，触及每吨141.53美元的低位，因随着液化石油气(LPG)价格下滑，买家逐步用LPG取代石脑油。
交易商表示，亚洲主要石脑油进口商台塑石化买入6月交货的LPG，但目前尚无法直接确认。
日本方面，出光兴产买进6月下半月的石脑油船货，C&F价较日本报价每吨升水约20美元。
交易商称，尽管在日本德山一处日加工量为12万桶的原油装置永久关闭后，出光兴产需要进口更多石脑油，但日本石脑油进口量预计将稳定保持着每月120万吨左右。
这是因为三菱化学控股旗下一处石脑油裂解装置于5月3日关闭后，消除了一部分进口需求。
亚洲汽油裂解价差大跌近6%，触及五个交易日低点每桶7.62美元，尽管新加坡岸上库存减少。
新加坡现货市场上无交易达成，为4月30日以来首次，市场需求温和。
官方数据显示，截至5月14日当周，新加坡轻质馏分油库存减少7.8%，触及三周低位约1,200万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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