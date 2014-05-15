国际油市：亚洲石脑油裂解价差连跌四日，汽油裂解价差骤降6%

路透新加坡5月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第四天下跌，触及每吨141.53美元的低位，因随着液化石油气(LPG)价格下滑，买家逐步用LPG取代石脑油。

交易商表示，亚洲主要石脑油进口商台塑石化买入6月交货的LPG，但目前尚无法直接确认。

交易商称，尽管在日本德山一处日加工量为12万桶的原油装置永久关闭后，出光兴产需要进口更多石脑油，但日本石脑油进口量预计将稳定保持着每月120万吨左右。