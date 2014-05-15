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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 20:42 BJT

表格：美国4月CPI较上年同期上升2%，创下去年7月迄今最大涨幅

路透5月15日 - 美国劳工部周四公布：

* 4月CPI较上年同期上涨2.0%，为2013年7月以来最大涨幅

* 4月扣除食品和能源CPI上涨1.8%，为2013年8月以来最大涨幅

数据(变动百分比):

经季节调整 未经调整

4月 3月 14年4月/13年4月

整体CPI 0.3 0.2 2.0

扣除食品和能源 0.2 0.2 1.8

能源 0.3 -0.1 3.3

食品饮料 0.4 0.4 1.8

食品 0.4 0.4 1.9

经季节调整后的每周平均实质所得如下:

4月 3月 前值 14年4月/13年4月

百分比变动(%) -0.3 0.5 0.3 0.2 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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