表格：美国4月CPI较上年同期上升2%，创下去年7月迄今最大涨幅

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透5月15日 - 美国劳工部周四公布：
* 4月CPI较上年同期上涨2.0%，为2013年7月以来最大涨幅
* 4月扣除食品和能源CPI上涨1.8%，为2013年8月以来最大涨幅
数据(变动百分比):
经季节调整 未经调整
4月 3月 14年4月/13年4月
整体CPI 0.3 0.2 2.0
扣除食品和能源 0.2 0.2 1.8
能源 0.3 -0.1 3.3
食品饮料 0.4 0.4 1.8
食品 0.4 0.4 1.9
经季节调整后的每周平均实质所得如下:
4月 3月 前值 14年4月/13年4月
百分比变动(%) -0.3 0.5 0.3 0.2 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。