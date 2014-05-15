版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 20:44 BJT

表格：美国上周初请失业金人数降至29.7万人，为2007年5月来最低

路透5月15日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国5月10日止当周初请失业金人数降至29.7万人，创下2007年5月来最低

* 美国一周续请失业金人数为266.7万人(预估为269.3万人)

* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.3万人

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

05/10/14 297,000 323,250 -- --

05/03/14 321,000-R 325,250-R 2,667,000 2.0

04/26/14 345,000 320,250 2,676,000-R 2.0

04/19/14 330,000 317,000 2,761,000 2.1

04/12/14 305,000 312,000 2,674,000 2.0

04/05/14 301,000 316,500 2,741,000 2.1

03/29/14 332,000 321,000 2,750,000 2.1

03/22/14 310,000 319,250 2,838,000 2.2

* R--为修正值 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐