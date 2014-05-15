表格：美国上周初请失业金人数降至29.7万人，为2007年5月来最低

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透5月15日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国5月10日止当周初请失业金人数降至29.7万人，创下2007年5月来最低
* 美国一周续请失业金人数为266.7万人(预估为269.3万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为32.3万人
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
05/10/14 297,000 323,250 -- --
05/03/14 321,000-R 325,250-R 2,667,000 2.0
04/26/14 345,000 320,250 2,676,000-R 2.0
04/19/14 330,000 317,000 2,761,000 2.1
04/12/14 305,000 312,000 2,674,000 2.0
04/05/14 301,000 316,500 2,741,000 2.1
03/29/14 332,000 321,000 2,750,000 2.1
03/22/14 310,000 319,250 2,838,000 2.2
* R--为修正值 (完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。