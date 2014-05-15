版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 20:49 BJT

美国数据：纽约联储5月制造业指数锐增至19.01，受助于新订单和就业

5月数据是2010年6月创下20.67以来的最高值。

5月新订单指数升至10.44，上月为负2.77。

雇佣指数从4月的8.16提高到20.88，上升了逾一倍。

未来六个月的景气状况指数升至43.96，为逾两年高位。4月时该指数在38.23。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐