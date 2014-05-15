表格：美国5月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透华盛顿5月15日 - 美国农业部(USDA)周四公布5月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 54.9 197.1 252.0 94.1 211.1 31,647.5 26,856.2
大麦 2.1 0.0 2.1 2.1 0.0 183.0 134.2
玉米 343.0 47.3 390.3 618.2 85.3 44,512.2 17,085.5
高粱 66.4 0.0 66.4 68.6 0.0 3,971.9 1,489.7
大豆 73.5 324.7 398.2 81.4 324.7 44,707.6 36,498.0
豆粕 84.5 204.5 289.0 85.5 204.5 9,214.2 8,792.7
豆油 1.8 0.0 1.8 2.2 0.0 593.5 827.5
皮马棉 2.4 0.5 2.9 2.5 0.5 658.2 834.1
陆地棉 34.0 12.1 46.1 35.4 12.1 9,252.0 11,943.8
稻米 14.2 0.0 14.2 14.4 0.0 2,761.3 3,123.6 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。