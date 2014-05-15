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市场报道 | 2014年 5月 15日 星期四 21:48 BJT

美国热股：礼来小幅下跌，此前肺癌药品专利案宣告败诉

路透5月15日 - 礼来(Eli Lilly) 周四表示，该公司同非专利药生产商Actavis在肺癌药Alimta专利诉讼中败诉。

礼来周四盘初小跌0.93%，报59.54美元；Actavis下跌0.55%，报204.94美元。(完)
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