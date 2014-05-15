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市场报道 | 2014年 5月 15日 星期四 21:43 BJT

美国热股：中国移动调低4G价格，盘初微跌

路透5月15日 - 上周中国政府监管机构放开电信业务资费。以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 和其他运营商将陆续调整价格。

中国移动周四宣布，将自6月1日起面向全国客户推出4G(第四代移动通信)新资费，此次资费水平较以往有大幅度下调，调整后的4G上网流量费单价降幅超50%。

中国移动周四盘初微跌0.27%，报48.86美元。(完)
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