表格：美国3月整体资本净流出1261亿美元

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透华盛顿5月15日 - 美国财政部周四公布，美国3月整体资本净流出1,261亿美元。
以下为美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元，数据未经季节调整)：
3月 2月 1月
月度资本净流入 -126.1 175.9 92.9
民间 -115.5 154.7 125.7
官方 -10.6 21.3 -32.8
外资净买入长期证券 -5.3 83.0 -2.1
通过换股等非交易途径买入 -9.3 -7.3 -9.8
通过交易途径净买入 4.0 90.3 7.7
外资净买入美国证券 9.3 91.0 -14.6
民间 2.9 72.5 2.0
官方 6.4 18.5 -16.5
外资净买入长期美国证券:
美国公债 25.9 92.5 -0.6
美国机构债 -9.1 -0.1 -4.0
美国股票 -14.4 -0.9 -5.8
美国公司债 7.0 -0.5 -4.2
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1272.1 1272.9 1275.6
日本 1200.2 1210.8 1201.4
比利时 381.4 341.2 310.3
加勒比海金融中心 312.5 301.0 298.2
(Carib Bnkng Ctrs)
石油出口国家 247.4 243.8 246.5
巴西 245.3 243.9 246.0
台湾 176.4 180 179.1
英国 176.4 175.6 163.1 (完) (编译 王洋; 审校 张涛)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。