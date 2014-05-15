表格：美国4月工业生产较前月下滑0.6%，创2012年8月以来最大降幅

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透5月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：
* 美国4月工业生产下降0.6%(预估为持平)，为2012年8月以来最大降幅
* 4月制造业产出下降0.4%(预估为增长0.3%)
* 4月产能利用率为78.6%(预估为79.2%),3月为79.3%(前值为79.2%)
经季节调整的数据如下:
4月 3月 2月 14年4月/13年4月
工业生产(%) -0.6 0.9 1.1 3.5
前 值(%) 0.7 1.2
工业生产指数 102.7 103.3 102.4
4月 3月 2月 13年4月
产能利用率(%) 78.6 79.3 78.8 77.8
前 值(%) 79.2 78.8 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。