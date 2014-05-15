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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 21:23 BJT

表格：美国4月工业生产较前月下滑0.6%，创2012年8月以来最大降幅

路透5月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

* 美国4月工业生产下降0.6%(预估为持平)，为2012年8月以来最大降幅

* 4月制造业产出下降0.4%(预估为增长0.3%)

* 4月产能利用率为78.6%(预估为79.2%),3月为79.3%(前值为79.2%)

经季节调整的数据如下:

4月 3月 2月 14年4月/13年4月

工业生产(%) -0.6 0.9 1.1 3.5

前 值(%) 0.7 1.2

工业生产指数 102.7 103.3 102.4

4月 3月 2月 13年4月

产能利用率(%) 78.6 79.3 78.8 77.8

前 值(%) 79.2 78.8 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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