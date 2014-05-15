美国股市：开低，受沃尔玛业绩逊于预期影响

路透纽约5月15日 - 美国股市周四低开，该国最大的零售商沃尔玛 业绩弱于预期，令大盘承压。

作为道琼工业指数成分股的沃尔玛股价盘初下跌2.7%至76.73美元。

道琼工业指数 下跌36.09点，或0.22%，至16,577.88点；标准普尔500指数 下跌3.35点，或0.18%，至1,885.18点。Nasdaq综合股价指数 下跌2.89点，或0.07%，至4,097.74点。(完)