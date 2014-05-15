美国股市：开低，受沃尔玛业绩逊于预期影响

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透纽约5月15日 - 美国股市周四低开，该国最大的零售商沃尔玛 业绩弱于预期，令大盘承压。
作为道琼工业指数成分股的沃尔玛股价盘初下跌2.7%至76.73美元。
道琼工业指数 下跌36.09点，或0.22%，至16,577.88点；标准普尔500指数 下跌3.35点，或0.18%，至1,885.18点。Nasdaq综合股价指数 下跌2.89点，或0.07%，至4,097.74点。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。
路透台北4月17日 - 台湾央行周二将代财政部标售五年期公债106/5期。路透调查结果显示，五年公债106/5期的得标利率料在0.72-0.75%。