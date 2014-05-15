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市场报道 | 2014年 5月 15日 星期四 22:36 BJT

美国各类经济指标总览--2014/5/15

美国劳工部周四公布：美国5月10日止当周初请失业金人数降至29.7万人，创下2007年5月来最低，美国一周初请失业
金人数四周均值为32.3万人。 
    
美国劳工部周四公布：美国4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%(预估为上涨0.3%)。美国4月核心CPI较前月上涨0
.2%(预估为上涨0.1%)。 
    
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：美国4月工业生产下降0.6%(预估为持平)，为2012年8月以来
最大降幅,4月产能利用率为78.6%(预估为79.2%),3月为79.3%(前值为79.2%)。 
    
美国商务部周四公布，美国3月工厂订单修正后为较前月增长0.9%，前值为增长1.1%。美国3月耐久财(耐用品)订单修
正后为较前月上升2.5%(前值为升2.9%)。 
                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  6.3  (4月)                       6.7  (3月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加28.8  (4月)                  增加20.3  (3月修正值)
 平均时薪(%)                               持平  (4月)                      +0.1  (3月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.3  (4月)                      +0.2  (3月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.2  (4月)                      +0.2  (3月)
 实质所得(%)                               -0.3  (4月)                      +0.5  (3月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    +0.6  (4月)                     ＋0.5  (3月)
 不包括食品和能源PPI(%)                    +0.5  (4月)                     ＋0.6  (3月)
 国内生产总值(GDP)(%)                      +0.1  (第一季初值)               +2.6  (第四季终值)
 GDP平减指数(%)                            +1.3  (第一季初值)               +1.6  (第四季终值)
 零售销售(%)                               +0.1  (4月)                      +1.5  (3月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差403.8  (3月)                 逆差418.7  (2月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.3  (第一季)                   +0.5  (第四季修正值)
 工业生产(%)                               -0.6  (4月)                      +0.9  (3月修正值)
 产能利用率(%)                             78.6  (4月)                      79.3  (3月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      29.7  (5月10日当周)              32.1  (5月3日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                     盈余1,069  (4月)                   赤字370  (3月)
 领先指标(%)                               +0.8  (3月)                      +0.5  (2月修正值)
 个人所得(%)                               +0.5  (3月)                      +0.4  (2月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.2  (3月)                      +0.1  (2月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                   增加164.9  (2月)                   增加138  (1月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (3月)                      +0.5  (2月修正值)
 建筑支出(%)                               +0.2  (3月)                      -0.2  (2月修正值)
 消费者信心                                82.3  (4月)                      83.9  (3月修正值)
 房屋开工(万户)                            94.6  (3月)                      92.0  (2月修正值)
 建筑许可(万户)                            99.0  (3月)                     101.4  (2月修正值)
 成屋销售(万户)                             459  (3月)                       460  (2月修正值)
 新屋销售(万户)                            38.4  (3月)                      44.9  (2月修正值)
 工厂订单(%)                               +0.9  (3月修正值)                +1.5  (2月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     +2.5  (3月修正值)                +2.3  (2月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  55.2  (4月)                      53.1  (3月)
 供应管理协会制造业指数                    54.9  (4月)                      53.7  (3月)
 趸售(批发)库存(%)                         +1.1  (3月)                      +0.7  (2月修正值)
 进口物价(%)                               -0.4  (4月)                      +0.4  (3月)
 出口物价(%)                               -1.0  (4月)                      +1.0  (3月)
 单位劳工成本(%)                           +4.2  (第一季初值)               -0.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                           -1.7  (第一季初值)               +2.3  (第四季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字811.2  (第四季初值)          赤字963.7  (第三季修正值)
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