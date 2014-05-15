美国各类经济指标总览--2014/5/15

美国劳工部周四公布：美国5月10日止当周初请失业金人数降至29.7万人，创下2007年5月来最低，美国一周初请失业 金人数四周均值为32.3万人。 美国劳工部周四公布：美国4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%(预估为上涨0.3%)。美国4月核心CPI较前月上涨0 .2%(预估为上涨0.1%)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：美国4月工业生产下降0.6%(预估为持平)，为2012年8月以来 最大降幅,4月产能利用率为78.6%(预估为79.2%),3月为79.3%(前值为79.2%)。 美国商务部周四公布，美国3月工厂订单修正后为较前月增长0.9%，前值为增长1.1%。美国3月耐久财(耐用品)订单修 正后为较前月上升2.5%(前值为升2.9%)。 当前值 前次值 失业率(%) 6.3 (4月) 6.7 (3月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加28.8 (4月) 增加20.3 (3月修正值) 平均时薪(%) 持平 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2 (4月) +0.2 (3月) 实质所得(%) -0.3 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.6 (4月) ＋0.5 (3月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.5 (4月) ＋0.6 (3月) 国内生产总值(GDP)(%) +0.1 (第一季初值) +2.6 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第一季初值) +1.6 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) +1.5 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差403.8 (3月) 逆差418.7 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.5 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.6 (4月) +0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 78.6 (4月) 79.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.7 (5月10日当周) 32.1 (5月3日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,069 (4月) 赤字370 (3月) 领先指标(%) +0.8 (3月) +0.5 (2月修正值) 个人所得(%) +0.5 (3月) +0.4 (2月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加164.9 (2月) 增加138 (1月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) +0.5 (2月修正值) 建筑支出(%) +0.2 (3月) -0.2 (2月修正值) 消费者信心 82.3 (4月) 83.9 (3月修正值) 房屋开工(万户) 94.6 (3月) 92.0 (2月修正值) 建筑许可(万户) 99.0 (3月) 101.4 (2月修正值) 成屋销售(万户) 459 (3月) 460 (2月修正值) 新屋销售(万户) 38.4 (3月) 44.9 (2月修正值) 工厂订单(%) +0.9 (3月修正值) +1.5 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +2.5 (3月修正值) +2.3 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.2 (4月) 53.1 (3月) 供应管理协会制造业指数 54.9 (4月) 53.7 (3月) 趸售(批发)库存(%) +1.1 (3月) +0.7 (2月修正值) 进口物价(%) -0.4 (4月) +0.4 (3月) 出口物价(%) -1.0 (4月) +1.0 (3月) 单位劳工成本(%) +4.2 (第一季初值) -0.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.7 (第一季初值) +2.3 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字811.2 (第四季初值) 赤字963.7 (第三季修正值)