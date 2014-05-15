美国数据: 费城联邦储备银行5月制造业指数降至正15.4，但高于预期

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透纽约5月15日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动5月增幅超过预期，但较前月放缓。
5月制造业活动指数从前月的正16.6降至正15.4，根据汤森路透调查，分析师的预估为正14。
读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。此项调查覆盖的范围包括宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部以及特拉华州。
费城联储5月新订单分项指数由4月的正14.8降至正10.5。就业分项指数由上月的6.9上升之7.8。
未来六个月预期指数从上月的26.6升至37.4。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。