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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 22:21 BJT

美国数据: 费城联邦储备银行5月制造业指数降至正15.4，但高于预期

路透纽约5月15日 - 美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动5月增幅超过预期，但较前月放缓。

5月制造业活动指数从前月的正16.6降至正15.4，根据汤森路透调查，分析师的预估为正14。

读数高于零，显示该地区制造业活动扩张。此项调查覆盖的范围包括宾夕法尼亚州东部，新泽西州南部以及特拉华州。

费城联储5月新订单分项指数由4月的正14.8降至正10.5。就业分项指数由上月的6.9上升之7.8。

未来六个月预期指数从上月的26.6升至37.4。(完)
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