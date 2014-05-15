美国数据：5月NAHB房屋市场指数降至45，4月为被下修至46

路透纽约5月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周四公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心意外降至一年最低，因对目前独栋房屋销售环境的看法恶化，盖过了对未来六个月楼市活动温和复苏的预期。

NAHB在声明中表示，5月NAHB/富国房屋市场指数小跌至45，分析师的预估为49，4月数据被下修至46。

读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。5月读数是连续第四个月在50以下，且为2013年5月来最低，当时报44。

该数据再一次显示美国楼市在过去几个月已失去动能。美国成屋销售首季每个月都下滑，而2月和3月的新屋销售也减少。(完)