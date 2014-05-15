美国数据：5月NAHB房屋市场指数降至45，4月为被下修至46

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透纽约5月15日 - 全美住宅建筑商协会(NAHB)周四公布的数据显示，美国5月住宅建筑商信心意外降至一年最低，因对目前独栋房屋销售环境的看法恶化，盖过了对未来六个月楼市活动温和复苏的预期。
NAHB在声明中表示，5月NAHB/富国房屋市场指数小跌至45，分析师的预估为49，4月数据被下修至46。
读数低于50表示认为市况惨淡的建筑商人数多于认为市场状况良好的建筑商人数。5月读数是连续第四个月在50以下，且为2013年5月来最低，当时报44。
该数据再一次显示美国楼市在过去几个月已失去动能。美国成屋销售首季每个月都下滑，而2月和3月的新屋销售也减少。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。