表格：美国3月工厂订单由成长1.1%下修为成长0.9%

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透5月15日 - 美国商务部周四公布，美国3月工厂订单修正后为较前月增长0.9%，前值为增长1.1%。
美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月上升2.5%(前值为升2.9%)。
以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
3月 前值 总体新订单 0.9 1.1
扣除运输 0.4 0.6
扣除国防 0.5 0.7 耐久财 2.5 2.9 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 李军; 审校 母红)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。