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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 22:35 BJT

表格：美国3月工厂订单由成长1.1%下修为成长0.9%

路透5月15日 - 美国商务部周四公布，美国3月工厂订单修正后为较前月增长0.9%，前值为增长1.1%。

美国3月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月上升2.5%(前值为升2.9%)。

以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

3月 前值 总体新订单 0.9 1.1

扣除运输 0.4 0.6

扣除国防 0.5 0.7 耐久财 2.5 2.9 (完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 李军; 审校 母红)
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