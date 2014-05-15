版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 15日 星期四 23:01 BJT

亚洲橡胶：5月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 194.7 137 193.2 84

* 6月 198.1 185 196.3 41

* 7月 200.5 147 199.2 12

* 8月 201.6 232 200.8 82

* 9月 203.8 1147 202.3 142

*10月 205.0 4906 203.8 695

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之 间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 RUB/ASCN。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐