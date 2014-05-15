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市场报道 | 2014年 5月 16日 星期五 04:12 BJT

美股盘后：应用材料公布的业绩后股价上扬1.7%

路透5月15日 - 应用材料 周四在美股盘后上扬1.7%，之前该公司公布季度业绩。(完)
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