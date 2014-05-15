《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.52 -0.25 -0.52 2955116
搜狐 57.86 +1.70 +3.03 563302
网易 71.25 +0.21 +0.30 1094298
百度 155.39 -0.63 -0.40 2490311
台湾
台湾积体电路 20.66 +0.08 +0.39 2845516
联电 2.17 +0.00 +0.00 241141
日月光 5.88 +0.07 +1.20 270666
硅品精密 7.30 +0.01 +0.14 460982
和信超媒体 1.08 +0.02 +1.89 443387
友达 3.69 -0.02 -0.54 106692
中华电信 31.50 +0.25 +0.80 26026
台湾国际航电 55.01 -0.94 -1.68 1461619
香港
中国移动 48.96 -0.03 -0.06 254142
中国联通 15.47 -0.15 -0.96 207102
中国电信 51.04 -0.98 -1.88 7970
中芯国际 4.09 +0.12 +3.02 9148
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 195
(完)
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路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%