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市场报道 | 2014年 5月 16日 星期五 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.52 -0.25 -0.52 2955116

搜狐 57.86 +1.70 +3.03 563302

网易 71.25 +0.21 +0.30 1094298

百度 155.39 -0.63 -0.40 2490311

台湾

台湾积体电路 20.66 +0.08 +0.39 2845516

联电 2.17 +0.00 +0.00 241141

日月光 5.88 +0.07 +1.20 270666

硅品精密 7.30 +0.01 +0.14 460982

和信超媒体 1.08 +0.02 +1.89 443387

友达 3.69 -0.02 -0.54 106692

中华电信 31.50 +0.25 +0.80 26026

台湾国际航电 55.01 -0.94 -1.68 1461619

香港

中国移动 48.96 -0.03 -0.06 254142

中国联通 15.47 -0.15 -0.96 207102

中国电信 51.04 -0.98 -1.88 7970

中芯国际 4.09 +0.12 +3.02 9148

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 195

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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