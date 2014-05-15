美国经济：还有待进一步实现健康发展，联储将做好份内工作--叶伦

叶伦表示，美国经济自金融危机结束以来已经有“很大改善”，但还需要取得更大进展。

叶伦引述了全国劳工统计数据，指出该数据凸显出小企业在美国经济增长中发挥的作用。她说，自2010年就业开始增长以来，略超过一半的净新增就业岗位是由雇员人数少于250人的小企业创造的。(完)