《综述》美国初请失业金人数触及七年低点，4月CPI创十个月最大增幅

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
美联储公布的报告显示，美国4月工业生产较前月下降0.6%，为2012年8月以来最大降幅。3月为增长0.9%。
出现下滑的原因在于，工厂生产在两个月大幅增长后回落，而且随着取暖需求回到正常水平，公用事业产出亦下挫。
不过，前景或许改善。纽约联邦储备银行发布的5月制造业指数跳涨至19.01，为2010年6月以来高点，因新订单激增。4月该指数为1.29。
费城联邦储备银行的报告也显示，虽然大西洋沿岸中部地区5月制造业活动略有放慢，但企业对未来六个月的看法乐观。 (完)
(编译 李爽/孙茉莉/郑茵 审校 白云/徐文焰/王兴亚)
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路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47