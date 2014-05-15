《综述》美国初请失业金人数触及七年低点，4月CPI创十个月最大增幅

美联储公布的报告显示，美国4月工业生产较前月下降0.6%，为2012年8月以来最大降幅。3月为增长0.9%。

出现下滑的原因在于，工厂生产在两个月大幅增长后回落，而且随着取暖需求回到正常水平，公用事业产出亦下挫。

不过，前景或许改善。纽约联邦储备银行发布的5月制造业指数跳涨至19.01，为2010年6月以来高点，因新订单激增。4月该指数为1.29。

费城联邦储备银行的报告也显示，虽然大西洋沿岸中部地区5月制造业活动略有放慢，但企业对未来六个月的看法乐观。 (完)