《综述》越南反华暴乱导致多达21人死亡，中国谴责越南政府不作为

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
中越南海之争摩擦不断。油井附近围绕着两国的数十艘船舶，双方都谴责对方故意撞船，加大了发生冲突的风险。
越南方面亦不满中国公司对其原材料和资源的开采，并称尽管两国每年的贸易额超过500亿美元，但中国在越南的投资只有23亿美元左右。
**逃离越南**
官方称，数千名越南人周二对外资工厂纵火，并一路流窜至平阳省和同奈省的工业区。周三抗议活动仍继续。
该工业区数以百计的中国人逃离越南，多数进入邻国柬埔寨。
“昨天有逾600名中国人从越南越过Bavet国际检查站进入柬埔寨，”柬埔寨警方发言人Kirt Chantharith对路透表示。
”人们在这感到不安全，只想赶快离开越南，“一家钢铁企业员工徐文红(Xu Wen Hong，音译）说道，其买了张飞往中国的单程机票。
据当地媒体报道，警方称仅平阳省就有460家公司的工厂遭到破坏。
越南国营报纸青年报援引平阳省警方负责人的话称，大约600人因抢劫和煽动民众被拘留。(完)
(编译 郑茵/徐文焰/孙茉莉 审校 白云)
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路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47