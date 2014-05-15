《综述》越南反华暴乱导致多达21人死亡，中国谴责越南政府不作为

中越南海之争摩擦不断。油井附近围绕着两国的数十艘船舶，双方都谴责对方故意撞船，加大了发生冲突的风险。

越南方面亦不满中国公司对其原材料和资源的开采，并称尽管两国每年的贸易额超过500亿美元，但中国在越南的投资只有23亿美元左右。

**逃离越南**

官方称，数千名越南人周二对外资工厂纵火，并一路流窜至平阳省和同奈省的工业区。周三抗议活动仍继续。

该工业区数以百计的中国人逃离越南，多数进入邻国柬埔寨。

“昨天有逾600名中国人从越南越过Bavet国际检查站进入柬埔寨，”柬埔寨警方发言人Kirt Chantharith对路透表示。

”人们在这感到不安全，只想赶快离开越南，“一家钢铁企业员工徐文红(Xu Wen Hong，音译）说道，其买了张飞往中国的单程机票。

据当地媒体报道，警方称仅平阳省就有460家公司的工厂遭到破坏。

越南国营报纸青年报援引平阳省警方负责人的话称，大约600人因抢劫和煽动民众被拘留。(完)