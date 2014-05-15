美国个股：思科关键市场需求复苏，激励股价跳涨

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透5月15日 - 网络设备制造商思科 在公布强劲的季度业绩，并指出美国和北欧需求复苏后，股价最多上涨了8%。
至少有18家券商上调思科的目标股价，其中Cowen & Co将目标价调升至30美元。
思科股价周四在美国股市早盘涨至八个月高位24.69美元。
思科执行长钱伯斯周三表示，公司的订单出货比“稳稳高于1”，表明需求强劲。
“产品订单意外转升表明思科已经度过最低谷时期，”Pacific Crest Securities的分析师Brent Bracelin在思科公布业绩后给客户的报告中称。
“最大的惊喜在欧洲市场出现反弹，”他说。
思科关键的服务器业务遇到来自所谓软件定义网络的竞争，后者提供的软件能在价格更低的硬件上运行。
不过思科最近凭借Nexus 9000交换机，在这场竞争中赢得一些上风，这款交换机能很好地适应云计算和大数据带来的巨大工作负载。
Sterne Agee的分析师Alex Kurtz称，美国订单增长了7%，突显思科在数据中心市场的执行力，并帮助思科连续第17个季度实现市占率增长。
思科股价周四收高6%，报24.18美元。(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%