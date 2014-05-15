美国个股：思科关键市场需求复苏，激励股价跳涨

路透5月15日 - 网络设备制造商思科 在公布强劲的季度业绩，并指出美国和北欧需求复苏后，股价最多上涨了8%。

至少有18家券商上调思科的目标股价，其中Cowen & Co将目标价调升至30美元。

思科股价周四在美国股市早盘涨至八个月高位24.69美元。

思科执行长钱伯斯周三表示，公司的订单出货比“稳稳高于1”，表明需求强劲。

“产品订单意外转升表明思科已经度过最低谷时期，”Pacific Crest Securities的分析师Brent Bracelin在思科公布业绩后给客户的报告中称。

“最大的惊喜在欧洲市场出现反弹，”他说。

思科关键的服务器业务遇到来自所谓软件定义网络的竞争，后者提供的软件能在价格更低的硬件上运行。

不过思科最近凭借Nexus 9000交换机，在这场竞争中赢得一些上风，这款交换机能很好地适应云计算和大数据带来的巨大工作负载。

Sterne Agee的分析师Alex Kurtz称，美国订单增长了7%，突显思科在数据中心市场的执行力，并帮助思科连续第17个季度实现市占率增长。

思科股价周四收高6%，报24.18美元。(完)