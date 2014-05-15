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债券 | 2014年 5月 16日 星期五 07:17 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日     发行种类            宣布日         结算日
 2014/05/19     13和26周期国库券    2014/05/15     2014/05/22
 2014/05/20     四周期国库券        2014/05/19     2014/05/22
 2014/05/22     10年期TIPS          2014/05/15     2014/05/30
 2014/05/27     13和26周期国库券    2014/05/22     2014/05/29
 2014/05/27     两年期公债          2014/05/22     2014/06/02
 2014/05/28     52周国库券          2014/05/22     2014/05/29
 2014/05/28     两年期浮动利率债券  2014/05/22     2014/05/30
 2014/05/28     5年期公债           2014/05/22     2014/06/02
 2014/05/28     四周期国库券        2014/05/27     2014/05/29
 2014/05/29     7年期公债           2014/05/22     2014/06/02
 2014/06/02     13和26周期国库券    2014/05/29     2014/06/05
 2014/06/03     四周期国库券        2014/06/02     2014/06/05
 2014/06/09     13和26周期国库券    2014/06/05     2014/06/12
 2014/06/10     3年期公债           2014/06/05     2014/06/16
 2014/06/10     四周期国库券        2014/06/09     2014/06/12
 2014/06/11     10年期公债          2014/06/05     2014/06/16
 2014/06/12     30年期公债          2014/06/05     2014/06/16
 2014/06/16     13和26周期国库券    2014/06/12     2014/06/19
 2014/06/17     四周期国库券        2014/06/16     2014/06/19
 2014/06/19     30年期公债          2014/06/12     2014/06/30
 2014/06/23     13和26周期国库券    2014/06/19     2014/06/26
 2014/06/24     52周期国库券        2014/06/19     2014/06/26
 2014/06/24     两年期公债          2014/06/19     2014/06/30
 2014/06/24     四周期国库券        2014/06/23     2014/06/26
 2014/06/25     两年期浮动利率债券  2014/06/19     2014/06/27
 2014/06/25     五年期公债          2014/06/19     2014/06/30
 2014/06/26     七年期公债          2014/06/19     2014/06/30
 2014/06/30     13和26周期国库券    2014/06/26     2014/07/03
 2014/07/01     四周期国库券        2014/06/30     2014/07/03
 2014/07/07     13和26周期国库券    2014/07/03     2014/07/10
 2014/07/08     三年期公债          2014/07/03     2014/07/15
 2014/07/08     四周期国库券        2014/07/07     2014/07/10
 2014/07/09     10年期公债          2014/07/03     2014/07/15
 2014/07/10     30年期公债          2014/07/03     2014/07/15
 2014/07/14     13和26周期国库券    2014/07/10     2014/07/17
 2014/07/15     四周期国库券        2014/07/14     2014/07/17
 2014/07/21     13和26周期国库券    2014/07/17     2014/07/24
 2014/07/22     52周期国库券        2014/07/17     2014/07/24
 2014/07/22     四周期国库券        2014/07/21     2014/07/24
 2014/07/24     10年期公债          2014/07/17     2014/07/31
 2014/07/28     13和26周期国库券    2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/28     两年期公债          2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/29     四周期国库券        2014/07/28     2014/07/31
 2014/07/29     五年期公债          2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/30     七年期公债          2014/07/24     2014/07/31
 2014/07/30     两年期浮动利率债券  2014/07/24     2014/07/31
 2014/08/04     13和26周期国库券    2014/07/31     2014/08/07
 2014/08/05     四周期国库券        2014/08/04     2014/08/07
 2014/08/11     13和26周期国库券    2014/08/07     2014/08/14
 2014/08/12     四周期国库券        2014/08/11     2014/08/14
 2014/08/12     三年期公债          2014/08/06     2014/08/15
 2014/08/13     十年期公债          2014/08/06     2014/08/15
 2014/08/14     30年期公债          2014/08/06     2014/08/15
 2014/08/18     13和26周期国库券    2014/08/14     2014/08/21
 2014/08/19     52周期国库券        2014/08/14     2014/08/21
 2014/08/19     四周期国库券        2014/08/18     2014/08/21
 2014/08/21     五年期公债          2014/08/14     2014/08/29
 2014/08/25     13和26周期国库券    2014/08/21     2014/08/28
 2014/08/26     两年期公债          2014/08/21     2014/09/02
 2014/08/26     四周期国库券        2014/08/25     2014/08/28
 2014/08/27     两年期公债          2014/08/21     2014/08/29
 2014/08/27     五年期公债          2014/08/21     2014/09/02
 2014/08/28     七年期公债          2014/08/21     2014/09/02
 2014/09/02     13和26周期国库券    2014/08/28     2014/09/04
 2014/09/03     四周期国库券        2014/09/02     2014/09/04
 2014/09/08     13和26周期国库券    2014/09/04     2014/09/11
 2014/09/09     三年期公债          2014/09/04     2014/09/15
 2014/09/10     十年期公债          2014/09/04     2014/09/15
 2014/09/11     30年期公债          2014/09/04     2014/09/15
    
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
    
    
 (整理 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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