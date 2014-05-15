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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 07:14 BJT

****日韩经济指标预测--5月16日-5月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 
    5月12日当周
    
    5月16日(五)
    0430  日本工业生产                               3月修正值      --       +0.3%
              产能利用率指数(较前月)                   3月          --       -2.6%  
    
    5月19日当周
    
    5月18日(日)  
    2330 日本路透短观调查                              5月          --         25
    2350 日本机械订单(较上月)                          3月          --      -8.8% 
                     (较上年同期)                                   --     +10.8%  
    
    5月19日(一)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           4月          --      -0.5% 
    
    5月20日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          4月          --      +1.8% 
             进口(较上年同期)                                       --      +18.1%
             贸易收支(亿日圆)                                       --  逆差14,460
    
    5月21日(三)
    暂无重要数据
    
    5月22日(四)
    暂无重要数据
    
    5月23日(五)
    暂无重要数据(完)
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