日韩经济指标预测--5月16日-5月23日****

中国新债：青海定向发行115亿元一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47