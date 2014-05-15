《焦点》欧央行官员称必要时将采取行动，央行调查显示通胀预期下调

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
莫尔许在克拉科夫被问及实施负利率的可能性时，他说：“如果管理委员会做出决定了，这当然是备用选项之一。那是一个可用的工具。”
欧洲央行总裁德拉吉上周说，“管理委员会感到不妨下次采取行动，但之前我们要先看到6月初的央行专业人士预估报告。”
周四欧洲央行一项独立预估专家的调查结果显示，专家们下调其通胀预估，这给欧洲央行更添压力。这项调查和欧洲央行专业人士预估报告并不相同。
“如有必要，我们绝对会迅速行动，而且不排除更进一步放松货币政策。”冈斯坦西欧在柏林说。
欧洲央行周四公布的最新专业预测人士调查(SPF)共访问了欧元区55位产经学界的专业预估人士，结果显示预计2016年消费者物价调和指数(HICP)涨幅为1.5%，低于第一季调查时的1.7%。
**低信贷式复苏**
莫尔许说他赞成加快准备工作，“这样一来我们的工具可随时待命中。”
“但在6月会议之后你就可以明确知道会动用哪一种工具。我们在研究许多选项，”莫尔许说。“我们正在研议的选项范围之大，可能超乎新闻记者甚至分析师所能想的。”
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透上海4月17日 - 中国青海省财政厅周一公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额115.4382亿元 人民币的一般和专项地方债，各含三、五、七、10年期限品种，中标利率3.49%、3.62%、3.75%、3.83%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 10.5578 3 3.49 3.03 46 15 23.5499 5 3.62 3.15 47