《焦点》欧央行官员称必要时将采取行动，央行调查显示通胀预期下调

莫尔许在克拉科夫被问及实施负利率的可能性时，他说：“如果管理委员会做出决定了，这当然是备用选项之一。那是一个可用的工具。”

欧洲央行总裁德拉吉上周说，“管理委员会感到不妨下次采取行动，但之前我们要先看到6月初的央行专业人士预估报告。”

周四欧洲央行一项独立预估专家的调查结果显示，专家们下调其通胀预估，这给欧洲央行更添压力。这项调查和欧洲央行专业人士预估报告并不相同。

“如有必要，我们绝对会迅速行动，而且不排除更进一步放松货币政策。”冈斯坦西欧在柏林说。

欧洲央行周四公布的最新专业预测人士调查(SPF)共访问了欧元区55位产经学界的专业预估人士，结果显示预计2016年消费者物价调和指数(HICP)涨幅为1.5%，低于第一季调查时的1.7%。

**低信贷式复苏**

莫尔许说他赞成加快准备工作，“这样一来我们的工具可随时待命中。”