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货币新闻 | 2014年 5月 16日 星期五 08:00 BJT

《焦点》欧央行官员称必要时将采取行动，央行调查显示通胀预期下调

在欧元区发布第一季国内生产总值(GDP)之前不久，莫尔许表示：“现状仍然基本符合我们对经济脆弱复苏的预期。”

数据显示，欧元区第一季经济成长远逊于预估，4月通胀年率为0.7%，仍低于1%，较前月微升。

欧盟统计局估计，包含18国的欧元区经济第一季较前季仅上升0.2%，低于分析师预估的增长0.4%。

“欧元区目前处于信贷减少的复苏中，流向民间领域的信贷水平较低，”冈斯坦西欧在柏林表示。

周三路透报导，熟悉欧洲央行6月计划举措的人士表示，央行措施包括具有针对性的长期贷款操作(长期再融资操作/LTRO)，其附带条件将会是达成增加银行对中小企业放贷的指标。

“我们需要应对的首要需求就是信贷分配，”莫尔许称。(完) (编译 李爽/李婷仪/朱晓军；审校 徐文焰)
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