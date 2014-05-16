金砖国家：5月15日股汇市收盘纵览

路透5月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月15日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.3%，报1,029.10点。
中国股市：沪综指收跌逾1%，受券商及有色等前期热门股回落拖累
香港股市：创近一个月收盘高位，受腾讯跳涨提振
中国汇市：人民币窄幅波动后收低与中间价相逆，市场谨慎情绪浓重
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拉美股市：全线下挫，因欧元区和美国的疲弱经济数据削弱了投资者的冒险意愿。巴西股市Bovespa指数 收跌1.02%，报53,855.54点。
拉美汇市：拉美货币全面下挫，因欧元区和美国经济数据疲弱
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南非股市：自纪录高位回落，但瑞士奢侈品制造商--Richemont 股价上扬，因公司全年获利增加，并宣布三年股票回购计划 。综合指数 跌0.36%至49,454.59点，此前触及纪录高位49,885.84点；Top-40绩优股指数 收低0.31%，报44,388.19点，盘中触及纪录高位44,820.05点。
南非汇市：兰特兑美元跌至一周低点，近期大涨后出现技术性修正
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印度股市：小升至本周稍早所及纪录高位附近，因人们冀望周五公布的大选结果将显示Bharatiya Janata党及其政党联盟将以明显优势胜出，从而提振了HDFC银行等绩优股走高。指标股指BSE指数 收涨0.38%，或90.48点，报23,905.60点，接近周二所及纪录高位24,068.94点。NSE指数 收高0.2%，或14.40点，报7,123.15点，亦离周二所及纪录高位7,172.35点不远。
印度汇市：卢比兑美元升至约10个月高位，亦创下近三周最大单日涨幅，因大选结果公布前不断有美元流入印度股市。卢比兑美元 收在59.29/30，高于周二收盘价59.66/67；盘中触及7月29日以来最高水准59.10。卢比今日上涨0.6%，为4月25日以来最大单日涨幅。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.51%，报684.51点。指标RTS指数 跌0.64%，报1,253.00点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.09%，至34.7500卢布；卢布兑欧元 跌0.28%，至47.6925卢布。(完)
(整理 许娜；审校 孙茉莉)