欧洲经济指标预测--5月16日-5月23日****

《汇市简讯》欧元/日圆在115有强韧支撑，趋于下跌
* 114.93被证明是具有韧性的支撑位，该水位是2016年升势的61.8%回档位和9月/12月反弹走势的76.4%回档位
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月12日当周 5月16日(五) 0645 法国非农就业岗位 第一季 -- +0.1% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差12.53 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差26.23 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差155 顺差136 5月19日当周 5月19日(一) 暂无重要经济数据出炉 5月20日(二) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 4月 +0.1% -0.3% (较上年同期) -0.7% -0.9% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -3.1% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.8% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.5% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.2% 0830 英国CPI(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.6% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.5% 扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% PPI投入指数(较前月) -- -0.6% (较上年同期) -- -6.5% PPI产出指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% PPI核心产出指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 5月21日(三) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 3月 盈余200 盈余139 (经季节调整)(亿欧元) -- 盈余219 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流入562 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国零售销售(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- +4.2% 1400 欧元区消费者信心 5月 负8.25 负8.70 5月22日(四) 0645 法国企业景气指数 5月 100 100 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 51.0 51.2 Markit服务业PMI 50.1 50.4 Markit综合PMI -- 50.6 0730 德国Markit制造业PMI 5月初值 53.9 54.1 Markit服务业PMI 54.5 54.7 Markit综合PMI -- 56.1 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 53.4 53.4 Markit服务业PMI 53.1 53.1 Markit综合PMI 54.0 54.0 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.1% 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 -- 48.6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差157.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 负1 5月23日(五) 0600 德国GDP详细报告(较上季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +2.2% +2.5% 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 111.1 111.2 IFO企业现况指数 115.6 115.3 IFO企业预期指数 106.9 107.3 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 3月 -- -0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.0% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.4% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差27 (完)
* 114.93被证明是具有韧性的支撑位，该水位是2016年升势的61.8%回档位和9月/12月反弹走势的76.4%回档位
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 125.0 121.6 建筑许可(较前月) -- -6.0% 房屋开工年率(万户) 125.0 128.8 房屋开工(较前月) -- +3.0% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.1%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 暂无重要经济指标公布 4月19日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差3.17 全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差5.74 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5%