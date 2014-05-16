欧洲个股：瑞信将支付约25亿美元，以和解美方的帮助逃税指控--消息

《汇市简讯》欧元/日圆在115有强韧支撑，趋于下跌
* 114.93被证明是具有韧性的支撑位，该水位是2016年升势的61.8%回档位和9月/12月反弹走势的76.4%回档位
路透5月15日 - 了解讨论情况的消息人士周四表示，瑞士信贷 料认罪，并向美国当局支付逾25亿美元，以和解对其帮助美国人逃税的指控。
根据讨论的条款，瑞士信贷将向美国联邦机构支付约20亿美元，主要交付给美国司法部。消息人士称，向美国联邦储备理事会(美联储，FED)约交付1亿美元。
其中一位消息人士称，纽约州金融局可能再获得5亿美元或更多，但讨论还在继续。
另一位消息人士称，瑞士信贷可能愿意总计支付略超过25亿美元，不过该银行担心，如果远超这个数目，可能会影响其债信评级。
各机构及瑞士信贷代表均拒绝置评。
消息人士称，最早可能于下周达成和解，但要解决最终细节问题，时间可能推后。
消息人士透露，瑞士信贷认罪料是和解的一部分，这对受到行为不当指控的金融机构来说较为罕见。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
* 114.93被证明是具有韧性的支撑位，该水位是2016年升势的61.8%回档位和9月/12月反弹走势的76.4%回档位
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 125.0 121.6 建筑许可(较前月) -- -6.0% 房屋开工年率(万户) 125.0 128.8 房屋开工(较前月) -- +3.0% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.1%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 暂无重要经济指标公布 4月19日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差3.17 全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差5.74 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5%