《美债周五展望》10年券收益率挫至六个月低位，空头回补料加剧跌势

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容无变动)

* 10年期公债收益率挫至10月来最低

* 30年期公债收益率降至6月来最低

* 美国经济数据整体稳健，希腊公债收益率上升

* 投机性空头回补料拉低公债收益率

路透纽约5月15日 - 美国指标10年期公债收益率周四放量降至六个月低点，此前希腊公债走软并引发对美国公债的避险买盘，尽管美国经济数据显示整体经济仍稳健。

升势幅度令许多试图找到走势真正诱因的分析师摸不着头脑，大量空头回补料令收益率跌势加剧。

“欧洲二线公债出现一些大跌走势看来给此间市场带来了一些避险交易...尽管今天早上公布的经济数据还算稳健，”纽约梅隆银行的美国公债交易部门董事总经理Dan Mulholland表示。

美国上周初请失业金人数降至七年低点，而4月消费者物价指数(CPI)增幅为10个月最大。

纽约州5月制造业活动以近四年最快速度扩张，但另一报告显示上月工业生产意外下滑。

希腊公债收益率周四升至近两个月高位，欧元区二线公债的升势暂停，此前有文件显示希腊拟向公债的非居民持有人追讨资本利得税，令一些投资人措手不及。

尽管许多投资人预计公债收益率随着经济动能增强而可能上升，但美国公债价格仍走强。

公债价格上涨部分是因预期全球央行将继续实施宽松货币政策，欧洲央行下个月预计将会降息。

市场越发认为，押注公债收益率将攀升的投机商规模创纪录可能是公债上涨的动因之一，这导致市场失衡，使公债收益率未受美国经济数据的影响而下滑。

“市场作空公债的情况真的太严重了，”法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示，“太多投资人过早作空，目前没有人跟进，他们只能回补。”

上周五商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周投机商在欧洲美元利率期货的净空头押注升至历史高位，之前美国公布的4月非农就业报告意外强劲。

近几周对五年期和10年期公债期货的空头押注也在增加。

指标10年期公债 价格尾盘升11/32，收益率报2.505%，盘中低见2.473%，为10月30日来最低。

30年期公债 价格大涨19/32，收益率报3.342%，稍早低见3.303%，为6月来最低。(完)

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