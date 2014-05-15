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亚洲 | 2014年 5月 16日 星期五 07:57 BJT

《全球汇市》欧元脱离低点，美债收益率下滑打压美元

“欧元/美元从低点反弹，得益于美国公债收益率大幅下降。不过我们认为，有关欧洲央行降息的预期将令欧元保持空头倾向，”法国巴黎银行的分析师在客户报告中写道。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉5月8日的讲话令市场相信，该央行准备在6月出台新的刺激措施。此后欧元已经下跌超过2%。

周四发布的欧元区经济增长数据令人失望，进一步加剧了这种宽松政策预期。

欧元/日圆 亦下跌，一度触及两个半月低点138.97日圆，最新报139.25。

交易员表示，隔夜美国指标公债收益率 降至六个月低位，削弱了美元的吸引力。
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