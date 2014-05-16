更正-《全球汇市》欧元脱离低点，美债收益率下滑打压美元

(更正：因译文有误，内文倒数第四段调整措辞，明确“澳元”从本周中段触及的一个月高位下滑)
* 欧元兑美元弹离两个半月低点，周线料仍下滑
* 美国指标公债收益率下滑，打压美元
* 周五亚洲无重大数据
路透悉尼5月16日 - 欧元兑美元周五早盘又回到了熟悉的位置，此前曾意外地自两个半月低点强势反弹，因投资者在周末前锁定空单获利。
欧元兑美元 守在1.3714美元，此前在纽约时段接近收平。欧元最低曾跌至1.3648美元，因数据显示欧元区第一季经济成长远逊于预估。
“欧元/美元从低点反弹，得益于美国公债收益率大幅下降。不过我们认为，有关欧洲央行降息的预期将令欧元保持空头倾向，”法国巴黎银行的分析师在客户报告中写道。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉5月8日的讲话令市场相信，该央行准备在6月出台新的刺激措施。此后欧元已经下跌超过2%。
周四发布的欧元区经济增长数据令人失望，进一步加剧了这种宽松政策预期。
欧元/日圆 亦下跌，一度触及两个半月低点138.97日圆，最新报139.25。
交易员表示，隔夜美国指标公债收益率 降至六个月低位，削弱了美元的吸引力。
美元指数 自六周高位80.338回落至80.002。美元兑日圆 一度跌至两个月低点101.31日圆，之后持稳于101.54。
不过，美元兑澳元 勉力实现微小涨幅，澳元从本周中段触及的一个月高位0.9410下滑至0.9359美元。
美国公债收益率(殖利率)下跌令一些人士大感意外。交易商指称，希腊公债走软令欧元区二线公债涨势暂停，引发避险资金流入美债。
市场未对美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦言论做出反应。叶伦称美国还有待进一步实现经济的健康发展，她没有谈及政策前景。
亚洲周五没有重要经济数据公布，欧元周线料再度收低。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3717 1.3710 +0.05 -0.20 1.3745
美元/日圆 101.50 101.56 -0.06 -3.61 105.30
欧元/日圆 139.24 139.24 +0.00 -3.79 144.73
美元/瑞郎 0.8902 0.8910 -0.09 -0.29 0.8928
英镑/美元 1.6788 1.6787 +0.01 +1.40 1.6556
美元/加元 1.0871 1.0885 -0.13 +2.36 1.0620
澳元/美元 0.9356 0.9356 +0.00 +4.97 0.8913
新西兰元/美元 0.8648 0.8642 +0.07 +5.39 0.8206
澳元/日圆 94.970 95.020 -0.05 +1.19 93.850
新西兰元/日圆 87.780 87.770 +0.01 +1.59 86.410
英镑/日圆 170.43 170.49 -0.04 -2.24 174.33
澳元/新西兰元 1.0812 1.0822 -0.09 -0.33 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军/徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/许娜)