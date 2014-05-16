更新版 1-东欧情势：欧美一致同意，俄罗斯若插手乌克兰选举将面临更多制裁

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路透伦敦5月15日 - 一位美国官员表示，美国与欧洲盟国周四达成广泛共识，若莫斯科破坏本月稍晚的乌克兰选举，则将面临更广泛的经济与行业制裁。

该官员补充说，美国国务卿克里向德国、法国、英国以及意大利简述了美国在对俄行业制裁方面的想法，制裁将覆盖矿产、天然气、银行、金融以及国防等俄罗斯最大行业。

克里与欧洲盟友外长在伦敦会晤后，这位官员对记者称，下一阶段制裁采用的将是“手术刀而非铁锤”，重点将放在对这些领域的新增投资上面。

乌克兰过渡政府领导人希望，5月25日的选举将为国家带来政治稳定。之前的五个月，乌克兰经历了一系列动荡，包括俄罗斯吞并克里米亚以及亲俄分裂分子在东部地区叛乱。

美国政府与欧盟已经对俄罗斯个人及部分企业采取了数轮制裁行动，并谴责俄罗斯总统普京煽动乌东部地区的叛乱。普京对此给予否认。

“所有的部长，以克里为首，都强调绝对有必要确保5月25日整个乌克兰进行自由、公正的选举，包括东部地区在内，”这位不具名的美国国务院官员对记者表示。

“会议达成了广泛的共识，如果选举遭到破坏且莫斯科在背后插手，那么我们需要施加行业制裁，”该官员说，“在这点上没有异议。”

这位官员称，克里向欧洲盟国表示，对俄罗斯采取行业制裁，并不会损害这些国家自身，也无损于全球经济。

制裁已经对俄罗斯产生影响，俄经济部长Alexei Ulyukayev称，到第二季末时候，该国经济可能陷入衰退。

英国外交及联邦事务大臣夏伟林表示，克里姆林宫对乌克兰选举的态度，将决定俄罗斯是否会受到更大范围的经济和贸易制裁。

“我们一致同意，继续为这些制裁行动做好准备，当然同时也会敦促俄罗斯停止阻挠和平选举，”夏伟林在会晤后表示。(完)