《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月16日

*工商时报：

--企业景气回升，上市柜公司首季财报昨日全数出炉，全体上市柜加计已揭露的金控公司，第一季整体税后纯益已达3,795亿台币、不仅年成长7%多，也创下12年来同期新高水准，显示国内市况确定〞温温涨〞。

--国发会昨指出，明年公共建设公务预算仅为1,636亿台币，仅占明体中央政府总预算的8.37% ，创历史新低。国发会指出，公共建设投资规模紧缩，将不利于经济成长，建设型预算应该提升，对国家经济才有帮助。

--越南爆发大规模排华事件，昨日胡志明附近工业区的暴动情势已有缓和的情形，不少原宣布停工的台商已经准备好将于今（16）日复工。但因越南也将于18日（本周日）举行全国性大游行，不少台商都表示，现在社会气氛还处在草木皆兵状态，首要加强本身安全防卫措施，对全面性复工还在观望中。

--协助越南台商资金需求，金管会端出两大方案，一是协助财务困难企业度过难关，银行不抽银根，债务协商机制扩及企业的越南子公司或关系企业；二是除了利用侨委会〞越南513专案〞，由银行提供在越南单打独斗的台商融资外，也将由银行公会尽速研议一致性协助越南当地台商的方案。

--债券利率反弹、资本市场回温及不动产价值助阵，让寿险业首季净值大跃进。据寿险业公布的首季财报显示，今年第一季国内27家寿险公司税后获利191亿台币，较去年同期成长7.9%，净值则暴冲到8,184亿台币的史上新高点，较去年同期增加近38%。

*经济日报：

--台股昨日受MSCI(摩根士丹利资本国际公司)连三次双降权重冲击，虽见法人低接买盘进场，终场仅勉力收红小涨5点。美系外资券商主管指出，台股在MSCI全球新兴市场指数、MSCI亚洲除日本指数遭双降，5月底前必须高度警戒走势。

--4月上任的渣打商银新任总座陈铭侨，昨日首度举行媒体说明会。陈铭侨表示，他已花一个半月时间走访全台半数分行，发现〞不少分行是当地唯一国际级银行〞，将善用此特点，深耕发展台湾中小企业业务。

--继兆丰金 计划设立上海子行后，华南银行也将跟进申设，地点尚在评估中。据指出，包括上海、深圳或福州，都是华银的选项之一。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。