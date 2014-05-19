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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 11:31 BJT

离岸人民币：华侨城集团三年期点心债以4.75%定价，发行10亿元--IFR

路透新加坡5月19日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，华侨城发行三年期人民币债券，利率为4.75%，较指导利率4.875%低12.5基点。

债券共发行10亿元，原计划发行10-15亿元。发行人为Sure Best Management Limited，由华侨城集团 旗下的华侨城（香港）提供担保，并由深圳华侨城股份 提供维好协议（keepwell agreement）。

债券将在5月22日交割，承销商为：瑞银、星展、建银亚洲。（完）

(编译 李珊珊; 审校 曾祥进)
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