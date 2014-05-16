香港恒生指数 开盘跌0.38%

《汇市简讯》欧元/日圆在115有强韧支撑，趋于下跌
* 114.93被证明是具有韧性的支撑位，该水位是2016年升势的61.8%回档位和9月/12月反弹走势的76.4%回档位
路透香港5月16日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题。
* 114.93被证明是具有韧性的支撑位，该水位是2016年升势的61.8%回档位和9月/12月反弹走势的76.4%回档位
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 125.0 121.6 建筑许可(较前月) -- -6.0% 房屋开工年率(万户) 125.0 128.8 房屋开工(较前月) -- +3.0% 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.1%
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 暂无重要经济指标公布 4月19日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差3.17 全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差5.74 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 2月 -- 逆差6 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.5%