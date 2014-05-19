《中国债券市场每日交易备忘》--5月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多30亿元人民币两年期固息增发债10:30-11:30在上海证券交易所招标 国开行至多10亿元五年期固息增发债10:30-11:30在上海证券交易所招标 农业发展银行至多50亿元一年固息增发债14:00-15:00招标 农发行至多50亿元人民币三年固息增发债14:00-15:00招标 农发行至多50亿元人民币五年固息增发债14:00-15:30招标 中国石化 100亿元六个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和中行主承 中国建材 45亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和浦发银行主承 中材水泥3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 湘电集团9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 温州港集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 安徽水利 1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 深圳桑达电子集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 东北特殊钢集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和招商银行主承 东北证券12亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，兴业银行和中信银行主承 东吴证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，浦发银行主承 保利能源控股6.5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浦发银行和中信证券主承 湖南高速公路建设开发29亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 奥瑞金 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，交行和民生银行主承 海南省交通投资控股10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和华夏银行主承 中升(大连)集团6亿元两年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 陕西煤业化工集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，浙商银行主承 新华联控股有限公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，招商银行和招商证券主承 新汶矿业集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 =========================================================================== 二、新债上市： 海尔集团财务公司4亿元三年期固息金融债1322005，票面利率4.8% 海尔集团财务公司4亿元五年期固息金融债1322006，票面利率4.95% 进出口银行60亿元七年期固息债140330，票面利率4.85% 安宁发展投资集团12亿元七年期固息债1480277，票面利率7.43% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1480287，票面利率5.26% 宝钢集团上海梅山公司4亿元一年期短融041469026，票面利率6.2% 河北信息产业投资集团2亿元一年期短融041461033，票面利率6.25% 北京能源投资集团20亿元九个月期超短融011491001，票面利率4.8% 首都机场集团15亿元九个月期超短融011465002，票面利率5% 江苏省广播电视集团20亿元六个月期短融041455019，票面利率4.98% 华泰证券 30亿元三个月期短融071416006，票面利率4.4% 中国水利水电第八工程局4.6亿元一年期短融041455017，票面利率5.3% 申银万国证券15亿元三个月期短融071415004，票面利率4.45% 中电投集团35亿元一年期短融041461032，票面利率4.83% 北方联合电力10亿元一年期短融041459037，票面利率5.12% 京能清洁能源 9亿元一年期短融041458041，票面利率5.2% 上海均瑶集团5亿元一年期短融041458010，票面利率6.26% 方正证券 18亿元三个月期短融071428003，票面利率4.45% 龙洲运输 1亿元一年期短融041458043，票面利率7% 广东省广晟资产经营公司20亿元一年期短融041462014，票面利率5.25% 江西省电子集团2亿元一年期短融041453061，票面利率7.98% 江苏交通控股20亿元五年期中票101465008，票面利率5.8% 天津渤海国资经营管理20亿元五年期中票101460021，票面利率6.3% 深圳市投资控股10亿元五年期中票101456027，票面利率5.4% 山东高速集团20亿元一年期短融041455020，票面利率5.2% 安徽水利开发2亿元三年期中票101455013，票面利率7.8% 大同煤业 12亿元五年期中票101463009，票面利率6.5% 中海油总公司100亿元五年期中票101451016，票面利率5% 中国建筑第四工程局9亿元五年期中票101460020，票面利率5.7% 重庆高速公路集团20亿元五年期中票101456026，票面利率6.56% 江西省高速公路投资集团10亿元三年期中票101456030，票面利率5.85% 江西省高速公路投资集团5亿元七年期中票101456031，票面利率6.4% 中国宝安 9亿元三年期中票101465009，票面利率7.2% 中国兵器工业集团13亿元五年期中票101454025，票面利率5.15% 中国化工集团12亿元五年期中票101455011，票面利率5.7% 北京城市排水集团25亿元五年期中票101469005，票面利率6.1% 山东广电网络6亿元三年期中票101459022，票面利率5.59% 桐乡城投10亿元五年期中票101459024，票面利率7.15% ============================================================================ 三、缴款： 财政部280.5亿元七年期续发固息国债140006，发行价102.25元 进出口银行60亿元三年期固息债140331，票面利率4.87% 进出口银行60亿元五年期固息债140332，票面利率5.00% 银川城投18亿元七年期固息债1480279，票面利率6.88% 荥阳城投8亿元七年期固息债1480281，票面利率8.10% 文登金滩投资管理公司10亿元七年期固息债1480298，票面利率6.99% 贺州城投10亿元七年期固息债1480289，票面利率8.16% 徐州高速铁路24亿元七年期固息债1480293，票面利率7.09% 中国北车 20亿元九个月期超短融 中投证券9.5亿元三个月期短融 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元一年期短融 湖北省联合发展投资集团14亿元九个月期短融 安阳钢铁集团8亿元一年期短融 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融 西子电梯集团5亿元三年期中票 广东省广业资产经营5亿元七年期投资人选择权(5+2)中票 北京控股集团30亿元七年期中票 江苏井神盐化3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 辽宁忠旺集团12亿元三年期中票1182161到期兑付，票面利率5.68% 农发行120亿元七年期浮息债(一年定存基准)070406到期兑付，基本利差0.60% 招商证券 18亿元三个月期短融1490028到期兑付，票面利率5.38% 国开行50亿元六个月期固息债130248到期兑付，票面利率4.90% 方正证券 18亿元三个月期短融1490029到期兑付，票面利率5.65% 国泰君安证券35亿元三个月期短融1490030到期兑付，票面利率5.35% 中山城建集团2亿元一年期短融041352024到期兑付，票面利率4.87% 扬州自来水公司2亿元六个月期短融041355041到期兑付，票面利率6.70% 阿拉尔统众国资经营公司8亿元一年期短融041356014到期兑付，票面利率4.44% 中国铝业公司50亿元一年期短融041358045到期兑付，票面利率4.06% 新疆投资发展集团5亿元一年期短融041359037到期兑付，票面利率4.25% 昆明制药 1.5亿元一年期短融041360032到期兑付，票面利率5.60% 厦门路桥建设集团5亿元一年期短融041360035到期兑付，票面利率4.25% 湖南高速公路建设开发总公司16.6亿元一年期短融041360036到期兑付，票面利率4.50% 曙光股份 4亿元一年期短融041364022到期兑付，票面利率5.10% 中国电力投资集团35亿元六个月期超短融011310008到期兑付，票面利率5.40% 中国电建 30亿元六个月期超短融011353002到期兑付，票面利率5.40% 首都机场集团20亿元九个月期超短融011365001到期兑付，票面利率4.70% 厦门海翼集团15亿元九个月期短融041354047到期兑付，票面利率5.20% 中国建材20亿元九个月期超短融011337006到期兑付，票面利率4.80% 中国供销集团10亿元六个月期超短融011349003到期兑付，票面利率5.98% 07国债06 070006付息 07豫投债1 078011付息 07豫投债2 078012付息 11附息国债24 110024付息 11国开07 110207付息 12附息国债08 120008付息 12盘锦建设债 1280150付息 12沪地产债 1280151付息 12中石油MTN1 1282156付息 12岭南MTN1 1282157付息 12北排水MTN1 1282158付息 12宁化工MTN2 1282159付息 13通经开债 1380195付息 13渝商社MTN1 1382245付息 13王晁MTN1 1382246付息 13渝玖龙MTN1 1382247付息 13甘建投MTN1 1382250付息 13苏交通MTN2 1382251付息 13中条山MTN1 1382252付息 13山钢MTN2 1382253付息 13闽旗滨MTN2 1382254付息 09冀建投债01 098084付息 09冀建投债02 098085付息 10附息国债37 100037付息 10赤城投债 1080060付息 10南通产控债 1080061付息 10伊泰MTN2 1082097付息 12湖北联投债 1280152付息 12天富电力债 1280153付息 12张江债 1280154付息 12抚矿MTN1 1282160付息 12沱牌MTN1 1282161付息 12贵航汽MTN1 1282162付息 13附息国债24 130024付息 05苏园建债 058005付息 06陕煤债 068023付息 07特别国债06 0700006付息 08国债07 080007付息 09国开04 090204付息 09清华控股债 098086付息 10农发15 100415付息 10襄投债 1080062付息 11中行01 1106001付息 11中海运MTN1 1182162付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --2014年是中国全面深化改革的开局之年。日前召开的全国经济体制改革工作会议锁定九大改革任务，包括深 化投资体制改革、推进资源品价格改革和深化财税金融改革等。 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/曹巍浩；审校 李宏薇/丁淑琴)